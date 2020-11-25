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    25 ноября 2020, 22:12

    Лидер КНР поздравил Байдена с победой на президентских выборах

    Артур Блянихов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену. Об этом сообщил RT со ссылкой на китайские СМИ.

    Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной обозначили, что уважают выбор граждан США, но учитывают, что результаты выборов будут определены в соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов.

    Отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти Байдену. При этом Трамп не признал свое поражение.