Лидер КНР поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной обозначили, что уважают выбор граждан США, но учитывают, что результаты выборов будут определены в соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов.

Отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти Байдену. При этом Трамп не признал свое поражение.