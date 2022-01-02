На премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершено покушение. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что сам политик не пострадал. Однако жертвой перестрелки стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

По данным телеканала Telesur, неизвестные попытались застрелить премьера Гаити, когда он находился на церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики. Мероприятие проводилось в городе Гонаив. В какой-то момент премьер уходил из храма, где проводилась служба. В этот момент началась стрельба.

По сведениям телеканала, в адрес политика уже сыпались некоторые предупреждения. Ему сообщали, что посещать Гонаив ему точно не стоит. После этого в том месте, где проводилась церемония, были усилены охранные меры. Но предотвратить попытку покушения охранники не смогли.

7 июля на Гаити застрелили президента Жоновеля Моиза. В его дом ворвались злоумышленники, которые открыли огонь. Супруга мужчины оказалась ранена. Убийство произошло на фоне того, как по всей стране начались протесты, политическая ситуация на Гаити тоже была непростой. В общей сложности по делу об убийстве Моиза было задержано более 20 человек.