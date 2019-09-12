На пост Болтона могут назначить Майка Помпео

По данным СМИ, сейчас Трамп обсуждает с сотрудниками своей администрации несколько кандидатур на место уволенного Джона Болтона. Одним из возможных претендентов является Майк Помпео, но сколько у него реальных шансов, пока неизвестно.

Трамп объяснил, почему уволил Болтона Подробнее

Журналисты CNN отметили, что две должности (госсекретаря и советника президента) один и тот же человек занимал полвека назад. В течение двух лет совмещал обязанности Генри Киссинджер.

Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом стало известно 10 сентября. Глава Белого дома сообщил об этом миру через свой Twitter. Он поблагодарил Болтона за проделанную работу и пообещал назвать имя человека, который займет его должность, на следующей неделе.