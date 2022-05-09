Глава МВД Польши «с пониманием» отнесся к напавшим на посла России

Власти Польши рекомендовали российскому послу Сергею Андрееву не возлагать цветы на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский. Он попытался оправдать нападение на дипломата, которого облили краской, ситуацией вокруг Украины.

Министр внутренних дел Польши написал в Twitter, что на Андреева напали «противники российской агрессии», собрание которых он назвал «законным». И к нападению на посла он отнесся с пониманием.

«Эмоции украинок, участвовавших в акции, мужья которых сражаются за защиту родины, понятны», — написал Каминьский.

Каминьский добавил, что власти Польши «не рекомендовали» Андрееву возлагать цветы 9 мая. А варшавская полиция позволила ему «благополучно покинуть» место происшествия.

На посла России напали 9 мая, когда он пытался возложить венок на кладбище советских солдат в Варшаве. Там его поджидала группа агрессивно настроенных людей с украинскими флагами. Андреева облили красной краской. Сообщалось, что атаке подверглись также его жена и другие сотрудники дипмиссии. Сам Андреев сказал, что серьезно никто не пострадал.

МИД РФ выразил протест властям Польши и заявил, что экстремисты напали на Андреева при полном бездействии полиции, потребовав обеспечить безопасное проведение церемонии сегодня же.