Более $1 млн пожертвовали миллиардеры и их жены на поражение Трампа

В США организован так называемый «Проект Линкольна» — комитет, нацеленный на предотвращения переизбрания президентом США на второй срок Дональда Трампа. Более одного миллиона долларов в виде пожертвований в него сделали восемь американских миллиардеров и жен состоятельных людей.

Журнал Forbes напомнил, что выборы в США состоятся 3 ноября — чтобы Трамп на них не победил, богатейшие люди решили скинуться. В проект в этом году уже включились 15 участников-миллиардеров.

Самую крупную сумму передал наследник нефтяного магната и промышленника Пола Гетти — Гордон. Он пожертвовал ровно миллион долларов.

Джон Притцкер — владелец сети отелей Hyatt Hotels передал комитету 100 тысяч долларов, предприниматель Майкл Красный, заработавший состояние на прямых продажах компьютеров и гаджетов, пожертвовал 10 тысяч.

Против Трампа выступила и наследница продовольственной компании Cargill Гвендолин Сонтейм Мейер (10 тысяч долларов), инвестор Роберт Зифф (10 тысяч долларов) и управляющий хедж-фондов Джозеф Эделман (две тысячи долларов).

«Проект Линкольна» поддерживает идеи демократической партии США. Он был создан в 2019 году и привлек уже 58 миллионов долларов только в 2020 году.