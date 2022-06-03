Огонь открыли в США на похоронах убитого полицией афроамериканца

Похороны афроамериканца Да’Шонтай Кинга в американском штате Висконсин закончились стрельбой. Неизвестные люди открыли беспорядочный огонь по толпе, сообщает местный телеканал TMJ4.

Происшествие произошло в городе Расин, где в четверг хоронили афроамериканца, убитого полицейским 20 мая. По данным телеканала, ранены пять человек, все они являются родственниками почившего Кинга-старшего. Сотрудники похоронного бюро не пострадали.

Местные жители утверждали, что стрельба была беспорядочной и некоторые пули залетали на детскую площадку, которая находится недалеко от кладбища.

Да’Шонтай Кинга застрелил сотрудник полиции за отказ выполнить требование остановиться. Полицейский заподозрил, что у мужчины было огнестрельное оружие. После применения табельного оружия сотрудник правоохранительных органов пытался спасти раненого мужчину, но тот не выжил, сообщил телеканал. Нательная камера офицера записала весь инцидент.