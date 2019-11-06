На погранпост в Таджикистане напали террористы ИГ*

Комитет национальной безопасности Таджикистана объявил, что на погранпост на границе с Узбекистаном напали террористы «Исламского государства»*.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на комитет национальной безопасности, напавшие на погранзаставу боевики перешли туда со стороны Афганистана 3 ноября.

Группа из 20 неизвестных в масках напали на пограничную заставу № 4 «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, 6 ноября. Силовики в ходе операции ликвидировали 15 преступников, еще пятерых задержали. Погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана. Нападение произошло в 50 километрах от Душанбе, столицы Таджикистана.

Перестрелка произошла на погранзаставе в Таджикистане. Два силовика погибли Подробнее

После нападения в Таджикистане ввели повышенные меры безопасности. Правоохранители будут особенно тщательно досматривать автомобилистов и пассажиров в салоне. Кроме того, под усиленный контроль взяты общественные места.

6 ноября в Таджикистане отмечается день Конституции. Он является выходным.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.