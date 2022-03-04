«„Джавелин“ используем против ВСУ». Бойцы ДНР показали трофейную технику на подступах в Волновахе

Бойцы Донецкой народной республики продолжают движение в сторону города Волноваха, освобождая по пути населенные пункты от украинских военных и забирая брошенную военную технику. Видео об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Источник видео: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Один из бойцов рассказал, что главная цель сейчас объединиться с российскими войсками, чтобы дать достойный отпор противнику и полностью искоренить геноцид, который организовали власти Украины.

По словам представителей вооруженных сил ДНР, бежавшие украинские военные бросили танки, боевые машины пехоты, вооружение различного типа, а также противотанковые управляемые ракеты «Джавелины».

«Теперь этот „Джавелин“ используем против украинской армии», — показал один из бойцов ствол противотанкового оружия.

Военные ДНР освободили захваченный войсками Украины поселок Андреевка.

«Люди радуются, говорят, где же вы были так долго. Приятно видеть», — добавил солдат ДНР.

Военные ДНР освободили город Волноваха после нескольких дней ожесточенных боев. По словам официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина. В данный момент в городе идет зачистка от мин, которые оставили отступившие украинские войска. Он подчеркнул, что спустя несколько дней город полностью перейдет под контроль властей республики.