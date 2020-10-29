На побережье Луизианы обрушился ураган «Дзета». Видео

Ураган «Дзета» обрушился на американский штат Луизиана. Более 100 тысяч человек остались из-за непогоды без электричества.

Об этом сообщил ресурс poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране. В Луизиане обесточены 108 293 потребителя, следует из данных портала. Более 32 тысяч потребителей остались без света в Новом Орлеане.

Центр урагана расположен в 100 километрах юго-западнее Нового Орлеана, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Скорость ветра в пределах «Дзеты» доходит до 48,6 метра в секунду. Эта отметка соответствует второй категории по шкале Саффира — Симпсона. «Дзета» направляется на северо-восток со скоростью порядка 10,8 метра в секунду.

В Атлантике сезон ураганов обычно продолжается в период с июня и до конца ноября. Природное явление при скорости ветра в пределах около 17,5 метра в секунду классифицируется как тропический шторм, которому дают собственное имя. Если скорость ветра становится больше 33 метров в секунду, то шторм становится ураганом.

Всего месяц назад из-за урагана «Лаура» на Луизиану обрушились полчища комаров. От их укусов гибли быки, олени, лошади и другой домашний скот. Те, что выживали, страдали от истощения, поскольку постоянно вынуждены были отгонять от себя насекомых. Фермеры понесли большие убытки. Жители прибрежных, болотистых районов уже привыкли к насекомым, и даже предполагали, что популяция комаров возрастет после сильного дождя. Однако масштабы этой вспышки оказались намного больше ожидаемого.