Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных

Кремлю неизвестно, хочет ли задержанный на Украине глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук участия России в его освобождении из плена украинских националистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене политика на украинских военных, написало РИА «Новости».

«Медведчук не имеет отношения к спецоперации и не является гражданином России. Нам неизвестно, желает ли он сам нашего участия в разрешении этой ситуации», — заявил помощник Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что в Кремле продолжат следить за судьбой Медведчука, призвав Европу обратить внимание на факт его задержания по политическим мотивам.

«Уместно ждать, что они остановят киевский режим в преследовании человека за его взгляды. Произошедшее с Медведчуком стало яркой иллюстрацией того, что этот режим из себя представляет», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных. Депутат Госдумы Александр Чепа не исключил такой вероятности, напомнив, что киевский режим может «растерзать» политика.