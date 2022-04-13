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    13 апреля 2022, 16:35

    Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных

    Песков: Кремлю неизвестно, хочет ли Медведчук участия России в его освобождении

    Максим Зинкин

    Кремлю неизвестно, хочет ли задержанный на Украине глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук участия России в его освобождении из плена украинских националистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене политика на украинских военных, написало РИА «Новости».

    Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука на пленных украинских военных

    «Медведчук не имеет отношения к спецоперации и не является гражданином России. Нам неизвестно, желает ли он сам нашего участия в разрешении этой ситуации», — заявил помощник Владимира Путина.

    Песков подчеркнул, что в Кремле продолжат следить за судьбой Медведчука, призвав Европу обратить внимание на факт его задержания по политическим мотивам.

    «Уместно ждать, что они остановят киевский режим в преследовании человека за его взгляды. Произошедшее с Медведчуком стало яркой иллюстрацией того, что этот режим из себя представляет», — заключил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных. Депутат Госдумы Александр Чепа не исключил такой вероятности, напомнив, что киевский режим может «растерзать» политика.