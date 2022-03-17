Раненный под Мариуполем боец ДНР намерен вернуться на передовую

Боец Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Долгополов получил серьезное ранение плеча от выстрела украинского броневика под Мариуполем. Несмотря на требования врачей о необходимости лечения, мужчина снова хочет отправиться на передовую. Видео с его рассказом опубликовал телеканал «Звезда».

По словам Долгополова, вместе с боевыми товарищами он наткнулся на украинских военных в пригороде Мариуполя.

«Закрепились, потом появился броневик. Он успел первым выстрелить в меня, я не успел», — поделился боец.

Раненого доставили в больницу Донецка. При осмотре врачи заявили, что боец получил сильное повреждение плеча, пострадал лучевой нерв, а в рану попала инфекция. Медики заявили, что при хорошем лечении руку удастся сохранить.

Сам боец считает, что ему нужно выздоравливать быстрее и возвращаться обратно. «Еще много работы», — подчеркнул он.

Жители Мариуполя, после многодневной осады украинских националистов начали эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, большая часть беженцев выбрала маршруты, которые ведут в Россию. Безопасность эвакуации мирного населения обеспечили российские военные.