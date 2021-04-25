На пенсию ушло рекордное число полицейских Нью-Йорка

В прошлом году заявление об уходе по собственному желанию и выходе на пенсию подали 5,3 тысячи полицейских Нью-Йорка. Это на 75% больше, чем в 2019 году. На фоне пандемии, враждебного отношения и беспорядков 2,6 тысячи ушли с работы, и еще 2746 офицеров вышли на пенсию. Это 15% личного состава полиции Нью-Йорка.

По данным FOX News, в 2019 году уволились 1509 человек и 1544 вышли на пенсию. Шквал заявлений начался после убийства Джорджа Флойда при участии полиции Миннесоты 25 мая 2020 года. Тогда документы на пенсию подали сразу 272 полицейских. Информированные источники считают, что, если городской совет проголосует за снятие иммунитета с полиции Нью-Йорка, что значительно упростит подачу личного иска на полицейского, город превратится этим летом в минное поле.

Президент Ассоциации благотворителей полиции Пэт Линч сказал, что мэр и городской совет пытаются упразднить полицию. Они удерживают зарплату офицеров на абсурдно низком уровне, усиливают беззащитность перед судебными исками и «демонизируют на каждом шагу». Полицейским не дают работать, и они не чувствуют себя в безопасности.

«Теперь полиция Нью-Йорка тратит деньги на рекламные объявления, чтобы заменить опытных копов, которые уходят толпами. Они не остановятся, пока работа не станет совершенно невыносимой, и они приближаются к этой цели с каждым днем», — заявил Пэт Линч.

На днях суд присяжных признал виновным в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда полицейского из Миннесоты Дерек Шовина. Ему грозит сорокалетний срок.