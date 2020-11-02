Спикер Верховной Рады выразил надежду, что Германия прислушается к Украине и откажется от газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Россия, в отличие от Украины, не является надежным партнером.

«… Я уверен, наши партнеры нас слышат. Я понимаю, что решение будет принимать Германия, но им следует учитывать те события, которые происходят сегодня», — приводит РИА «Новости» слова спикера украинского парламента, сказанные им во время визита в ФРГ.

Спикер Рады также уточнил, что к событиям, о которых он говорит, относятся ситуация с Алексеем Навальным, кибератаки, и «много других вещей, демонстрирующих позицию РФ по отношению к своим партнерам, международному праву, неприкосновенности границ».

В октябре депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что Германия нуждается в реализации проекта «Северный поток — 2». Отказ от строительства российского газопровода отрицательно скажется в первую очередь на рядовых немецких гражданах, считает он. Если Германия решит отказаться от «Северного потока — 2» и перейдет на поставки газа из США, то цены на электроснабжение в стране резко вырастут.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заметил, что газопровод обязательно достроят. Точные сроки он называть не стал.