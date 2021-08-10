Тело пропавшего россиянина обнаружили на острове Бургазада в Турции

На острове Бургазада около Стамбула в Турции было найдено тело 20-летнего россиянина Макара Рагина. Рядом обнаружили сумку с его документами. Опознание пока не проводилось.

Об этом РИА «Новости» рассказал источник в турецкой полиции. Правоохранителям сообщили об обнаружении тела молодого мужчины. Полицейские смогли попасть в это место только морским путем.

«При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил собеседник агентства.

Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля. Вернуться в Вильнюс, где он учится, молодой человек должен был 29 августа. Но 28 августа он ушел из отеля и не вернулся. Российские дипломаты из консульства обратились в полицию и находятся в контакте с родителями Макара, которые приехали в Турцию его искать.

Отец юноши предположил, что сына могли задержать во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Но в миграционных центрах найти его не удалось.

Федор Рагин также надеялся, что Макар может находиться на острове Бююкада, где его видели на торговой площади.