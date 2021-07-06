Аналитики не дали Китаю шанс на оригинальное развитие

Китай мог бы по праву называться сверхдержавой, если бы не определенные недостатки. Они оставляют за страной серьезное экономическое влияние, но оригинальную модель развития КНР предложить не сумеет.

Положение Китая на международной арене оценили аналитики американской научно-исследовательской корпорации RAND. Внимание на доклад обратил сайт РБК.

Экономическую мощь эксперты сочли главным козырем государства. На третьи страны оно оказывает воздействие благодаря возможности предложить партнерство в торговле и инвестициях. Развитие неформальных связей с представителями элит тоже эффективно.

Первенство по уровню влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) пока что сохраняется за США, но Китай сокращает отставание. Об этом говорит интегральный рейтинг мощи стран АТР, составленный аналитическим центром в Сиднее Lowy Institute.

Тем не менее у Китая ограничены возможности предлагать другим государствам привлекательную модель развития, основой которой послужили бы оригинальные ценности. Исследователи говорят о «китайской модели» больше в теории, чем на практике. Четкого последовательного списка мер у китайцев нет.

В ближайшие годы аналитики RAND предрекли экономике Китая вероятные проблемы. Привлекательность страны будет снижаться вместе с ростом тревоги из-за несоблюдения прав человека.

Попытки Китая увеличить влияние, по мнению специалистов, в значительной мере будут ограничены фактом, «что адресаты их влияния разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем». Кроме того, в сфере военного влияния США тоже сильнее.