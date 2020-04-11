На организаторов сноса памятника Коневу пожаловались в ООН

Директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников написал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором попросил наказать причастных к сносу в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом сообщил канал РЕН ТВ, сославшись на копию документа. Мельников написал, что считает необходимым привлечь к ответственности власти района Прага-6, решившие снести памятник советскому военачальнику. Историк подчеркнул, что во времена нового подъема ультраправых настроений в Европе крайне важно чтить память жертв Второй мировой войны.

Мельников сообщил телеканалу, что именно Коневу и его армии удалось спасти Прагу от разрушения. По его мнению, местные власти пытаются переписать историю, и осудил их за «нечеловеческий поступок».

Памятник Ивану Коневу был демонтирован 3 апреля, и будет передан в музей истории ХХ века. В Следственном комитете РФ было возбуждено уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России