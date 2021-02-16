Газораспределительный узел взорвался на окраине Луганска
Взрыв и последующий пожар произошли на газораспределительном узле в поселке Большая Вергунка на востоке Луганска. Видео с места событий опубликовал на своем Telegram-канале официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.
На опубликованных кадрах видно, что над поселком разгорается огромный факел.
«По всем признакам газ высокого давления», — подписал Мирошник.
Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС уточнил, что взрыв и последующий пожар начался на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская.
Высота факела достигает 20 метров. На место выехали пожарные, представители МВД и других силовых структур. Газовики перекрывают подачу газа в поврежденный трубопровод.
По предварительной информации, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.