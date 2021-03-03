На офис партии Саакашвили в Грузии совершено нападение

В городе Гори (Грузия) совершено нападение на офис оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Правоохранители задержали двух человек.

«По обвинению в повреждении чужого имущества задержаны два человека, рожденный в 1994 году Г.К. и 1966 года рождения Г.Б.», — приводит РИА «Новости» сообщение МВД Грузии.

Как отметили в ведомстве, следствие установило, как два человека повредили стекла офиса партии. Они были задержаны полицией сразу после инцидента. За преступление им грозит до трех лет лишения свободы.

Похожее нападение на было совершено на днях в Армении, где продолжаются протесты против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Требующие его отставки 1 марта ворвались в одно из правительственных зданий в Ереване. Как объяснили оппозиционеры, своей акцией они показали, что закрытых дверей для них нет. Протесты в Армении не прекращаются с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.