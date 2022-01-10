«На одну буханку в месяц». Аналитик объяснил, зачем Украине талоны на еду

Миллионы жителей Украины были бы рады получить продуктовые карточки, как в США, только у страны нет столько денег, чтобы реализовать такую идею. Об этом «360» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Продуктовые карточки на Украине предложили ввести из-за подорожания продуктов, которые стали не по карману многим жителям, особенно пенсионерам.

«Сейчас на Украине сильно выросли цены на продукты питания. За 2021 год цены на яйца, подсолнечное масло, хлеб выросли более чем на 50%. На сегодняшний день, действительно, какой-то части населения их сложно покупать, те же даже хлебобулочные изделия», — пояснил Охрименко.

Инициатива заключается в том, чтобы перенять аналогичный опыт у США. Но при нынешней экономической ситуации на Украине реализовать такую идею в полной мере не получится.

«Разница между Америкой и Украиной заключается в том, что у нас нет столько денег, чтобы мы могли ввести полноценные продуктовые карточки. Если у нас действительно ввести такие карточки, как в США, надо такие громадные деньги, что бюджет не потянет», — сказал аналитик.

Но для пенсионеров это очень болезненная тема, продукты действительно очень дорогие, добавил он.

«На сегодняшний день активно раздавать продуктовые карточки на Украине невозможно. Хотя желающих очень много. Если бы действительно это внедрили, пенсионеры с восторгом бы разбирали эти карточки и рейтинг [президента Украины Владимира] Зеленского взлетел бы до небес», — отметил Охрименко.

По оценке аналитика, если делать как в США, на эти цели нужно порядка пяти-семи миллиардов долларов. Можно это обсудить, но в украинском бюджете все равно нет таких денег.

При другом варианте, карточки можно выдать только ограниченному числу нуждающихся. Но даже в таком случае не обойтись без проблем.

«По оценкам разных специалистов, на Украине 8–11 миллионов социально незащищенных граждан. Можно сказать так: да, хорошо, у нас карточки, но мы даем только одному миллиону или половине миллиона. Получается, небольшой части населения выдали, опять же, используя коррупционные схемы, а большая часть населения не получила. Или можно выдать карточку, к примеру, что по ней можно получить одну буханку хлеба на месяц», — объяснил он.

Охрименко также назвал фейком сообщения о том, что из-за кризиса в Казахстане на Украине может подорожать газ. По его словам, страна давно не покупает у Казахстана ни топливо, ни уголь.

О том, что власти Украины рассматривают возможность введения талонов на еду, ранее заявил советник президента по экономическом вопросам Олег Устенко.