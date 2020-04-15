На обложку Time за апрель 2020 попал врач

Американский журнал Time поставил на обложку апрельского номера фотографию врача-анестезиолога из Италии, который спасает людей от COVID-2019. В этот раз одно из самых популярных изданий мира решило показать настоящих героев.

Франческо Менчиз запечатлен в спецодежде, будто только что отработал смену. 42-летний медик, работающий в отделении интенсивной терапии в больнице Санта-Мария-делле-Крочи в итальянском городе Равенна, рассказал о работе в эти нелегкие времена.

«Наиболее явное проявление стресса заключается в том, что я плохо сплю. Я работаю примерно столько же часов, сколько раньше — 40 в неделю, но это требует больше умственных усилий», — отметил Менчиз.

По его словам, один из самых неприятных моментов пандемии — это невозможность для родных попрощаться со своими умирающими близкими.

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Страны всего мира вводят ограничительные меры для борьбы с болезнью. Число заразившихся по всему миру уже превысило отметку в 1,9 миллиона человек, более 120 тысяч погибло.