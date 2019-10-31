На ножах. Запрет политрекламы в Twitter вызвал переполох среди политиков США

В избирательном штабе Дональда Трампа сочли решение руководства Twitter о запрете политической рекламы «очень тупым», в то время как в штабе Байдена такое решение компании назвали победой демократии над наживой.

«Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?» — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте председателя штаба Трампа Брэда Парскейла.

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По мнению представителей штаба американского президента, решение соцсети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов.

«Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн», — поясняется в сообщении.

Совершенно противоположенное мнение высказали в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Как следует из сообщения штаба Байдена, его представители ценят то, что в Twitter «признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба Трампа».

Представители штаба Байдена также отметили, что было бы достойным сожаления предполагать, что у медийных организаций остается только один путь добиться такой цели — и это полный отказ от политрекламы.

«Однако если стоит выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы один раз», — говорится в заявлении штаба бывшего вице-президента, которое приводит ТАСС.

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что запрет на политрекламу в соцсети начнет действовать 22 ноября, для того, чтобы успеть проинформировать о запрете текущих рекламодателей.