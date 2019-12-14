На нормандском саммите договорились о допуске Красного креста в Донбасс

Пристайко указал, что Красный Крест будет допущен на не контролируемую Украиной территорию.

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По его словам, еще ни разу за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются украинские арестованные и военнопленные, ни к местам захоронений. Миссия собирается отправиться туда на следующей неделе.

Он также указал, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, однако такое предложение поступило со стороны России.

Пристайко объяснил, что такое предложение не устраивает Киев по той причине, что Москва предлагает разместить миссию только вдоль линии соприкосновения.