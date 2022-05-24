Глава Еврокомиссии объяснила отказ от эмбарго на нефть из России

Евросоюз не намерен вводить полный запрет на поставки российской нефти. Этот шаг может привести к тому, что Москва найдет покупателя на другом рынке и продаст энергоноситель по высокой цене, что еще больше увеличит ее доход. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что при введении санкций требуются определенная стратегия и соблюдение баланса, который не позволит нанести сильный ущерб экономике Евросоюза.

«Если мы полностью и немедленно — с сегодняшнего дня — откажемся от нефти, он (президент России Владимир Путин — прим. ред.), вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что со временем страны ЕС перейдут на возобновляемую энергию, что позволит полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. По ее словам, Россия потеряла своего «самого лучшего клиента».

Введение постепенного эмбарго на поставки российской нефти содержалось в шестом пакете санкций Евросоюза. Но против этого пункта выступили Венгрия, Болгария и Словакия. Еврокомиссия пошла на серьезные уступки, увеличив срок отказа от российских энергоносителей для протестующих стран до 2024 года. Но новый санкционный пакет так и не приняли.