«Как можно так шутить»: украинскую актрису возмутила реакция властей на наводнение в Крыму

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о недавнем наводнении в Крыму, затопившем значительную часть полуострова. Такая реакция возмутила украинскую актрису Любовь Титаренко.

Ранее Данилов заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу». По его словам, теперь жители полуострова не знают, что делать со всей этой водой. Титаренко раскритиковала высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.

«Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного. <…> Ну боже мой, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» — задалась актриса вопросом в эфире телеканала «Первый независимый».

Она добавила, что власти постоянно называют полуостров украинским. Актриса призвала поднять вопрос о реальном отношении Украины к жителям Крыма. Титаренко отметила, что время покажет, почему крымчане отказались от Украины.

«Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», — заключила она.

Мощный циклон накрыл Крым 17 июня. На востоке и юге региона выпали двухмесячная и трехмесячная нормы осадков. Ливни вызвали наводнение, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.