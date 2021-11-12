Корабль Crew Dragon доставил астронавтов на МКС

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На его борту находились четыре астронавта, сообщило NASA.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства вело прямую трансляцию стыковки корабля с МКС. Заключительный этап сближения начался в 02:27 по московскому времени 12 ноября. Спустя пять минут ведущий трансляции сообщил об успешной стыковке. Весь процесс проходил в автоматическом режиме.

Корабль Crew Dragon отправили в космос 10 ноября. Пуск проводили на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Этот запуск на МКС с астронавтами стал четвертым на счету Crew Dragon. Корабль доставил на станцию американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон, а также астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиаса Маурера.

Первый раз космический корабль к экипажем отправили на станцию в мае 2020 года. Затем запуски осуществляли в ноябре 2020-го и в апреле 2021 года. Предыдущий экипаж вернулся на Землю 9 ноября. Космический корабль успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов Соединенных Штатов. На его борту находились четыре астронавта.