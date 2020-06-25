На МКС оказалось слишком шумно

Врачи установили, что уровень шума в каютах российских и американских космонавтов на борту МКС превышает допустимый уровень. Чтобы исследователи космоса могли нормально отдыхать, им рекомендовали во время сна закрывать двери.

«В каютах СМ РС (служебный модуль „Звезда“ — прим. ред.) уровни звука превышали допустимые значения на 1,1–4,6 децибела. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука в каютах повысились на 1,8 децибела в правой каюте, а в левой каюте практически не изменились», — говорится в докладе врачей Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов.

Текст этого доклада опубликовал журнал «Пилотируемые полеты в космос».

Похожие проблемы с шумом обнаружили и в каютах американского сегмента МКС в модуле Harmony. Медики рекомендовали космонавтам носить наушники с активным шумоподавлением и закрывать двери кают во время сна. По данным специалистов, основной шум на борту МКС исходит от работы вентиляторов и прочей аппаратуры.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС может проработать на орбите Земли еще максимум 10 лет. В связи с этим необходимо начать работу над созданием новой орбитальной станции.