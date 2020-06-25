    25 июня 2020, 16:13

    На МКС оказалось слишком шумно

    Андрей Иванов

    Врачи установили, что уровень шума в каютах российских и американских космонавтов на борту МКС превышает допустимый уровень. Чтобы исследователи космоса могли нормально отдыхать, им рекомендовали во время сна закрывать двери.
    На МКС оказалось слишком шумно

    «В каютах СМ РС (служебный модуль „Звезда“ — прим. ред.) уровни звука превышали допустимые значения на 1,1–4,6 децибела. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука в каютах повысились на 1,8 децибела в правой каюте, а в левой каюте практически не изменились», — говорится в докладе врачей Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов.

    Текст этого доклада опубликовал журнал «Пилотируемые полеты в космос».

    Похожие проблемы с шумом обнаружили и в каютах американского сегмента МКС в модуле Harmony. Медики рекомендовали космонавтам носить наушники с активным шумоподавлением и закрывать двери кают во время сна. По данным специалистов, основной шум на борту МКС исходит от работы вентиляторов и прочей аппаратуры.

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС может проработать на орбите Земли еще максимум 10 лет. В связи с этим необходимо начать работу над созданием новой орбитальной станции.