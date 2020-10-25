Более 100 человек задержаны на митингах в Белоруссии

В результате задержаний, прошедших в Белоруссии 25 октября на акциях протеста, в милиции оказались более 120 человек, сообщила милиция страны. Очевидцы утверждают, что больше всего людей было задержано в Минске и Гродно, Лиде и Могилеве.

Источники «Интерфакса» сообщили, что наиболее активно задержания продолжаются в белорусской столице на Орловской улице, где звучали хлопки и выстрелы.

В правозащитном центре «Весна» агентству сообщили, что некоторых из задержанных уже отпустили. Там подтвердили, что есть пострадавшие, с которыми работают врачи скорой.

Правозащитники добавили, что среди задержанных оказался оппозиционер Дмитрий Дашкевич и пять журналистов.

Как сообщило радио «Говорит Москва», милиция подтвердила применение светошумовых гранат и резиновых пуль «для пресечения противоправных действий». Точное число задержанных белорусские власти пообещали назвать 26 октября.

Пострадали два сотрудника милиции, действиям протестующих будет дана правовая оценка, отметили власти республики.

Силовики применили спецсредства к митингующим, которые направились в сторону резиденции президента республики Александра Лукашенко.