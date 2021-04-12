На митинг в защиту жизней белых в Нью-Йорке вышел один человек

На общенациональный «Марш в защиту жизней белых», который две недели собирали правые радикалы США, вышел в Нью-Йорке всего один мужчина. Он был в маске, без плакатов и символики, и отказался представиться журналистам.

Там же, около Trump Tower собрались около 20 сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение»). Они устроили единственному защитнику прав белых настоящую манифестацию.

Мужчина рассказал журналистам, что хотел бы привлечь внимание общественности к статистике — число белых, пострадавших от действий черных, значительно превышает количестве темнокожих, ставших жертвами белых.

Как сообщил ТАСС, активисты движения BLM в мегафон выкрикивали лозунги и демонстрировали плакаты.

«Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка», — сказал один из участников альтернативного митинга.

Правые радикалы анонсировали митинг в защиту жизней белых в соцсетях — в Telegram, Facebook, Instagram и соцсети праворадикалов Gab. Они активно призывали единомышленников продемонстрировать свою позицию.