На митинг противников Лукашенко в Минске пришли несколько тысяч человек

Светлана Тихановская — жена арестованного в мае блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвигаться в президенты под лозунгом «Стоп, таракан!». Вместе с ней на сцене находились Мария Колесникова — представительница штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, арестованного по обвинению в финансовых преступлениях. И Вероника Цепкало — супруга бывшего посла страны в США, экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Штабы всех трех политиков объединились, чтобы противостоять действующему президенту Александру Лукашенко.

Незадолго до начала мероприятия на площади пропала мобильная связь и мобильный интернет, сообщал Tut.by. Собравшиеся обсуждали, что глушить сигнал могли из припаркованного рядом с парком микроавтобуса.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов, включая Лукашенко. Его главным конкурентам — Бабарико и Цепкало — в регистрации отказали.