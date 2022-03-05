МВФ заявил о влиянии санкций против России на мировую экономику

События на Украине и связанные с ними антироссийские санкции оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. С таким заявлением выступил Международный валютный фонд.

«Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны», — привело РИА «Новости» сообщение МВФ.

В заявлении фонда также указано, что возросли цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, усилив тем самым инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии коронавируса.

Эксперты МВФ считают, что ценовые шоки будут ощущаться по всему миру.

«Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны», — констатирует МВФ.

В наибольшей опасности, как отмечено в заявлении фонда, находятся страны, которые состоят в тесных экономических отношениях с РФ или Украиной.

На этой неделе Всемирный банк объявил о приостановке всех своих проектов на территории России и Белоруссии. В заявлении финансового института говорится, что банк не одобрял кредитов России с 2014 года, а с 2020 года перестал работать с Белоруссией.