Армения обвинила армию Баку в целенаправленной атаке на мирное население

Она подчеркнула, что удары наносились целенаправленно и привели к человеческим жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

В Twitter ведомства появились снимки с разрушенными зданиями.

Нагдалян отметила, что обстрелы армянских и иностранных журналистов начались со стороны Азербайджана после того, как МИД Армении сообщил о 200 репортерах, которые работают в Карабахе.

В четверг, 1 октября, Ереван сообщил, что в результате бомбежки со стороны армии Азербайджана пострадали двое французских журналистов издания Le Monde. Оба они попали в местную больницу. Одному из раненых понадобилась операция.

Также азербайджанские военные обстреляли машину, в которой ехали репортеры международного новостного агентства Agence France-Presse. Об их состоянии пока ничего не известно. Репортер российского телеканал «Дождь» Дмитрий Еловский попал под обстрел, но успел скрыться в бомбоубежище. Ранили оператора телеканала «Армения» Арама Григоряна и журналиста Севака Вардумяна.

Военные столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются не первый день. Все началось с того, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договора о перемирии. В ходе боевый действий появились жертвы среди мирного населения и военных.

Сегодня президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны прекратить ведение боевых действий и вернуться за стол переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.