Мир 15 сентября 2023, 03:52 «На миллиард больше, чем Афганистану». В ООН посчитали финансовую помощь Украине Небензя: ООН направила Украине 1,8 миллиарда долларов в 2023 году РИА «Новости»

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ООН в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Слова дипломата привел ТАСС.

«Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим „экспериментальную демократизацию“ США и НАТО», — заявил Небензя.

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Дипломат также отметил тяжелое положение африканских стран, чье экономическое развитие сознательно ограничивается бывшими метрополиями.

Ранее Небензя предложил ежемесячно рассматривать влияние поставок иностранного вооружения для ВСУ на перспективы урегулирования украинского конфликта. Российская сторона неоднократно указывала на то, что военная помощь Запада и поставки разного оружия и боеприпасов на Украину только усугубляют ситуацию.