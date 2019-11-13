На метр под воду. Потоп в Венеции продолжается

На данный момент из-за ливней затоплены 80% города. Уровень воды поднялся на 187 сантиметров.

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По словам специалистов, вода может подняться и выше. Ведь завтра-послезавтра дожди снова должны хлынуть на Венецию из-за надвигающегося северного циклона.

Отмечается, что площадь Святого Марка уже затоплена, уровень воды здесь превысил один метр.

Отмечается, что во время аналогичного наводнения 1966 года затопленной оказалась не только Венеция, но и ряд других городов Италии.