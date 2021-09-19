Извержение вулкана произошло на испанском острове Пальма. Видео

Вулкан Кумбре-Вьеха извергся на испанском острове Пальма. Сейчас военные занимаются эвакуацией маломобильных групп населения из района извержения.

Как сообщило издание El Mundo, вулкан Кумбре-Вьеха находится в муниципалитете Эль-Пасо. Остров Пальма входит в состав Канарских островов. В последние дни в этом регионе фиксировали повышенную сейсмическую активность. За последние семь дней специалисты насчитали 21 тысячу подземных толчков.

Минобороны Испании приступило к эвакуации маломобильных групп населения из района извержения вулкана. Военные уже вывезли около 40 человек и домашний скот, уточнило агентство Reuters. Всего из муниципалитета эвакуировали 350 человек.

Извержение привело к пожару, из-за которого пострадали некоторые дома. Пока информация о количестве строений и возможных пострадавших жителях уточняется.