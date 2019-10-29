«Две ракеты упали на базу „Таджи“ к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — говорится в сообщении канала.

Никаких других подробностей пока не приводится.

Военные источники в Багдаде ранее сообщали, что власти Ирака рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО. Среди этих предложений были такие, как возвращение на службу отставных офицеров, а также приобретение современных ЗРК у других государств.

Такие меры стали ответом на серию ударов по военным базам ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Как утверждает руководство иракского ополчения, эти удары были сделаны Израилем в координации с Соединенными Штатами.