Вашингтон потребовал у Москвы объяснить перемещение войск на границе с Украиной

Россия наращивает силы на границе с Украиной, что в США расценивают как эскалацию. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс попросил Москву объяснить «провокации» на границе, но не ответил, рассматривает ли ведомство как угрозу передислокацию сил суверенного государства на собственной территории.

Об этом, по данным РИА «Новости», он сообщил на брифинге.

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — подчеркнул Прайс.

Перемещение российских войск и наращивание военного присутствия у границ с Украиной на прошлой неделе обсуждали президент США Джозеф Байден и его коллега Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы России имеют право находиться на территории своей страны и соседнюю границу они не нарушают. При этом он подчеркнул, что из-за многочисленных провокаций со стороны украинских военных ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стала пугающей.