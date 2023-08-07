Мир 07 августа 2023, 15:37 «Украина на грани краха». Состояние ВСУ назвали плачевным Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина оказалась на грани полного краха Министерство обороны Украины

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Украина находится на грани краха, для страны наступил переломный момент. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — сказал эксперт.

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Положение Вооруженных сил Украины — плачевное, добавил он. Несмотря на то, что украинская армия была накачена натовским оружием, практически все подразделения оказались уничтоженными, а неудачи в контрнаступлении совсем вымотали боевиков. Даже элитному спецназу ВСУ предрекли разгром и отступление.

Российская сторона наоборот стала только сильнее и мощнее, в том числе благодаря своим ресурсам и военно-промышленному комплексу, уверен специалист.

«Вопрос в том, что нам делать дальше? Что делать, когда понимаешь, что ставка, которую вы сделали на эту пешку под названием Украина, провалилась? Что делать, когда ты создал монстра?» — заявил Макгрегор.

Украину давно призывают начать мирные переговоры с Россией. Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин считает, что президенту Владимиру Зеленскому надо прекращать огонь и приступать к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.

Российская стороны неоднократно говорила о том, что готова к переговорам. Но власти Украины запретили их на законодательном уровне.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику, писал RT. Командиры бросают едва обученных бойцов на передовую и используют непроверенные тактики для атак.