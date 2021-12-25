«На грани катастрофы»: в Великобритании заявили о национальном кризисе из-за дефицита газа

Резкое повышение цен на газ поставили Великобританию под угрозу масштабного кризиса, заявили представители энергетических компаний страны. По их мнению, если не предпринять мер, промышленность государства окажется на грани катастрофы, написала The Telegraph.

По данным издания, руководители компаний EDF, Energy UK и Good Energy обратились к властям, высказав свои опасения по поводу ситуации с газом. По их мнению, причиной роста стоимости топлива в том, что Россия не наращивает поставки в Европу.

По мнению, исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона, происходящее можно считать национальным кризисом. Он обратил внимание, что за минувшие три недели оптовые цены на газ и электроэнергию взлетели до беспрецедентного уровня.

Представитель EDF Филипп Коммаре разделил точку зрения Поклингтона, назвав ситуацию критической. Причем в дальнейшем, по его словам, она будет становиться только хуже. Коммаре подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулась отрасль слишком масштабны, но поставщики пытаются оказать поддержку потребителей.