На грани экологической катастрофы. Сидней в дыму

Во вторник 10 декабря дым от лесных пожаров в Австралии накрыл весь Сидней. В некоторых районах города уровень задымленности в 11 раз превышал допустимый уровень. Здоровье жителей города оказалось в большой опасности.

Австралийские леса на юго-востоке материка в штате Новый Южный Уэльс горят уже неделю. Огонь уже унес жизни троих человек, а также уничтожил тысячи гектаров леса и несколько сотен коал.

В Сиднее объявлена пожарная тревога, приостановлено паромное сообщение. Знаменитые достопримечательности города, такие как Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж, почти не видны за плотной дымкой.

Местные жители говорят о том, что закрываются и школы, так как в здания все равно проникает дым.

На данный момент, согласно данным пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, 2700 пожарных задействованы для ликвидации возгораний, которых пока насчитывается 83. Во вторник 10 декабря температура воздуха поднялась еще больше по всему Новому Южному Уэльсу.