На генконсульство РФ в Нью-Йорке напал вандал

Генеральное консульство России в Нью-Йорке 2 февраля подверглось нападению во время митинга. Его предствители обратились к властям США с требованием обеспечить безопасность.

Во вторник, 2 февраля, с 14:00 до 20:00 по местному времени возле здания российского диппредставительства проходил митинг, в ходе которого неизвестный бросил в фасад банку с краской.

«Зданию нанесен материальный ущерб. Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Генконсульство России в США обратилось в правоохранительные органы, чтобы они обеспечили порядок у здания, однако, по сообщению диппредставительства, за все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства».