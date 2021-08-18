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    18 августа 2021, 00:40

    Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 1941

    Анатолий Минкин

    Спасатели Гаити продолжают разбор завалов после землетрясения, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. На сегодняшний день число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 1941 человека. Ранения получили более девяти тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты страны.

    Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 1941

    Больше всего погибших — 1597 человек обнаружили в Южном департаменте страны. В Гранд-Анс из-под завалов достали тела 205 человек, в департаменте Нипп зарегистрировали 137 жертв землетрясения и двое погибли в департаменте Северо-Запад.

    Стихия разрушила частично или полностью более 100 тысяч зданий. Спасатели продолжают разбирать обломки.

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити в минувшую субботу. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где проживают 125 тысяч человек. Власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения.