Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 1941

Спасатели Гаити продолжают разбор завалов после землетрясения, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. На сегодняшний день число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 1941 человека. Ранения получили более девяти тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты страны.

Больше всего погибших — 1597 человек обнаружили в Южном департаменте страны. В Гранд-Анс из-под завалов достали тела 205 человек, в департаменте Нипп зарегистрировали 137 жертв землетрясения и двое погибли в департаменте Северо-Запад.

Стихия разрушила частично или полностью более 100 тысяч зданий. Спасатели продолжают разбирать обломки.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити в минувшую субботу. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где проживают 125 тысяч человек. Власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения.