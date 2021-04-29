На Гаити 21 человек погиб в результате аварии

Серьезное ДТП произошло около города Вильямсон в центральной части Гаити. Там столкнулись два междугородних автобуса. По крайней мере 21 человек погиб, еще 30 пострадали.

Несколько человек, получивших травмы, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство EFE. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель одного из транспортных средств решил совершить обгон по встречной полосе, но не успел завершить маневр.