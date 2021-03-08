Ультраправые испанки напали на феминисток в Мадриде

В Мадриде 8 марта прошла акция феминисток, в которой участвовали от 100 до 150 человек. На участниц напали несколько женщин с ультраправыми взглядами, сообщил телеканал Antena 3.

Акцию по случаю Международного женского дня организовал студенческий профсоюз. Она завершилась на центральной площади Пуэрта-дель-Соль испанской столицы. Из-за пандемии демонстрацию, как и остальные массовые мероприятия запретили, но, судя по кадрам с места, участниц никто не разгонял.

Акция проходила мирно, феминистки скандировали «хватит репрессий в отношении женщин» и другие лозунги.

Ультраправые, также пришедшие на площадь, стали оскорблять демонстранток. Две женщины начали петь гимн фашистской партии «Испанская фаланга» — бывшей правящей партии в стране, распавшейся со смертью Франсиско Франко в 1975 году. Ультраправые нападали на группу феминисток и плевали в них. За потасовкой наблюдали многочисленные журналисты.

Проведения демонстрации добивались крупнейшие профсоюзы Испании — Рабочие комиссии и «Всеобщий союз трудящихся». Они оспаривали запрет на массовые акции в Конституционном суде. Он встал на сторону властей.