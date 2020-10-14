У «Газпрома» появился новый конкурент на европейском рынке

У «Газпрома» появился новый конкурент в Евросоюзе. Это Трансадриатический газопровод. По нему газ будет поступать в южную Европу из Азербайджана.

Газопровод строился в течение 4,5 года и к настоящему времени «по сути завершен», говорится в сообщении на сайте проекта. По газопроводу газ будет поступать в Евросоюз из Каспийского региона через Турцию и Италию. На европейский рынок он добавит девять миллиардов кубометров газа в год. Из этого объема большая часть (восемь миллиардов) придется на Италию, и миллиард — на Болгарию и Грецию.

Аналитик Bloomberg Эльчин Маммадов сказал, что, как ожидается, газопровод в значительной степени улучшит энергетическую безопасность и диверсифицирует каналы поставок топлива в южную Европу. По его словам, это должно помочь региону добиться от «Газпрома» более выгодных цен на газ.

В материале Bloomberg говорится, что новый газопровод изменит динамику европейского рынка. Сейчас газ туда поступает в основном из России и Северного моря. Запуск Трансадриатического газопровода — это веха для Европы, которая годами работала над диверсификацией поставок и избавлением от зависимости от Москвы, отмечает агентство. На сегодняшний день треть всех поставок газа на европейский рынок приходится на Россию.

После Трансадриатического газопровода Европа запустит еще ряд проектов, которые позволят снизить энергетическую зависимость от России. Среди них газопровод Baltic Pipe, а также новые регазификационные СПГ-терминалы. В сентябрьском отчете S&P Global Platts говорится, что эти проекты представляют собой набирающий силу «единый антироссийский фронт».