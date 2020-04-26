«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить. <…> Пришло время очень активно осваивать этот край», — заявил белорусский лидер во время встречи с работниками совхоз-комбината в Гомельской области.

По его словам, в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия разной направленности. Глава государства заявил, что нельзя бросать ни единого гектара земли, развивать необходимо даже такие районы.

Год назад Чернобыльскую зону в Белоруссии открыли для туристов. В итоге территорию посетили тысячи туристов, которые раньше не имели возможности отправиться в запретную зону. По данным местных экспертов, уровень радиации там сейчас минимальный, поэтому находиться в белорусской зоне больше не опасно.

В зоне отчуждения в Белоруссии - 95 населенных пунктов.