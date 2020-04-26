    26 апреля 2020, 13:42

    «На этой земле можно жить!» — Лукашенко о Чернобыльской зоне

    Эля Данилюк

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова отличился. Он заявил, что в районах, пострадавших от катастрофы в Чернобыле, можно жить. Об этом сообщило издание «БелТА».

    «Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить. <…> Пришло время очень активно осваивать этот край», — заявил белорусский лидер во время встречи с работниками совхоз-комбината в Гомельской области.

    По его словам, в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия разной направленности. Глава государства заявил, что нельзя бросать ни единого гектара земли, развивать необходимо даже такие районы.

    Год назад Чернобыльскую зону в Белоруссии открыли для туристов. В итоге территорию посетили тысячи туристов, которые раньше не имели возможности отправиться в запретную зону. По данным местных экспертов, уровень радиации там сейчас минимальный, поэтому находиться в белорусской зоне больше не опасно.

    В зоне отчуждения в Белоруссии - 95 населенных пунктов.