На экс-главу McDonald’s подали в суд за служебный роман

McDonald’s подал в суд на бывшего руководителя компании Стива Истербрука. Его обвиняют том, что он крутил служебный роман с одной из сотрудниц и всячески скрывал это. Теперь компания хочет отсудить у него выходное пособие, так как он нарушил корпоративную этику.

«Хотя совет директоров принял верное решение о его быстром увольнении из компании в ноябре прошлого года, эта новая информация (из отчета сотрудников — прим. ред.) ясно дает понять, что он солгал и уничтожил доказательства ненадлежащих личных отношений и не должен был получить контрактную компенсацию», — приводит ТАСС слова нынешнего руководителя McDonald’s Криса Кемпчински.

Истербрук ушел с поста генерального директора McDonald’s 4 ноября 2019 года. Руководство корпорации выяснило, что он вступил в отношения с сотрудницей, что противоречит политике компании.

После этого один из сотрудников слил какую-то дополнительную информацию по Истербруку и теперь McDonald’s хочет отсудить у него выходное пособие.

Истербрук родился в 1967 году в Великобритании. Он пришел в McDonald’s в 1993 году. В 2011 году он ушел из компании и вернулся через два года. Генеральным директором корпорации он стал в 2015 году.