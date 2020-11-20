Мужчина с холодным оружием напал на домочадцев в Германии

Нападение произошло около 19:00 (21:00 мск). Его обстоятельства и число раненых неизвестны.

Пострадавшие доставлены в больницу. Преступник, о личности которого не сообщается, находится в отделении интенсивной терапии.

Для проведения расследования полиция запросила подкрепление из города Эссен.

Как заявили в полиции телеканалу RTL, преступник напал на членов своей семьи.

В России недавно прокатилась волна убийств женщин бывшими мужьями. В Башкирии и Подмосковье преступления были совершены в детских садах, где работали погибшие. В Ленинградской области ревнивец зарубил бывшую жену в ТЦ. А на Алтае бывший уголовник пытался оставить избранницу без рук.