Мир 28 марта 2023, 00:24 «На что ушли миллиарды». Слова Зеленского об оружии для ВСУ вызвали негодование в Сети Слова Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали негодование в Сети РИА «Новости»

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке оружия для ВСУ вызвали бурную дискуссию в Сети. Поводом стало интервью лидера страны японской газете «Иомиури», в котором он заявил, что украинская армия не может начать контрнаступление.

Зеленский назвал «неблагоприятной» ситуацию на восточном фронте. Первым на его слова обратил внимание немецкий бизнесмен, который зарегистрирован в Twitter как Ким Дотком.

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«А Запад уже смирился с тем фактом, что Украина проиграла, и какой из этого выход? <…> CNN, что случилось с великим наступлением и возвращением Крыма?» — задался вопросом пользователь.

Бизнесмен не упустил возможности обратиться к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и спросил ее насчет «непоколебимой поддержки Украины» и того, как мировое сообщество позволило «остаться ВСУ без патронов».

Других пользователей больше заинтересовал вопрос, куда пошли выделенные Киеву Западом деньги.

«Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?», «Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?», поинтересовались комментаторы.

Некоторые читатели предположили, что все деньги уже выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке.

«Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора [президента США] Джо Байдена», — заключил один из пользователей.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил распространенную ранее информацию о поставке Украине 18 современных немецких танков Leopard 2A6.