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    25 марта 2022, 15:02

    На Чичерину завели уголовное дело на Украине

    Генпрокуратура Украины сообщила об открытии уголовного дела против Чичериной

    Александр Иванов

    Уголовное дело открыли в отношении российской певицы Юлии Чичериной на Украине. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над государственным флагом. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре.

    «По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг», — сказано в Telegram-канале ведомства.

    Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсети заявила, что речь о Юлии Чичериной. Об этом написало РИА «Новости».

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что надо защитить людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам со стороны украинской власти. Также он назвал главными целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины.