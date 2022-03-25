На Чичерину завели уголовное дело на Украине

Уголовное дело открыли в отношении российской певицы Юлии Чичериной на Украине. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над государственным флагом. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре.

«По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсети заявила, что речь о Юлии Чичериной. Об этом написало РИА «Новости».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что надо защитить людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам со стороны украинской власти. Также он назвал главными целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины.