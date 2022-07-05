Денонсацию договора с Норвегией назвали ответным ударом на блокаду Шпицбергена

Норвегия пополнила список стран НАТО, преследующих цель укусить Россию. Оставлять без ответа такое поведение нельзя, поэтому поднялся вопрос о денонсации договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море от 2010 года. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что отношения между Россией и Норвегией долгое время оставались добрососедскими. Об этом свидетельствуют договоры между странами по острову Шпицберген, взаимодействию в Арктике и другие.

«Договор 2010 года критиковали в России. Многие считали, что мы пошли на большие уступки Норвегии по разграничению территорий Баренцева моря. Но власти высказывали такую позицию, что ради добрососедских отношений можно это сделать, Норвегия оценит наш жест. К сожалению, этого не получилось», — заявил Светов.

Политолог подчеркнул, что Норвегия продолжила ястребиную политику НАТО. Особенно важно то, что альянс сейчас возглавляет уроженец скандинавской страны Йенс Столтенберг.

«Норвегия ради поддержки своей креатуры во главе НАТО решилась на шаги, которые выглядят хамскими. Это прежде всего отказ пропускать продовольствие к российским жителям Шпицбергена», — напомнил Светов.

Он заявил, что это демонстрация норвежскими властями наплевательского отношения к договорам с Россией и готовность разорвать все соглашения в любой момент.

«Все это ложится в общую позицию НАТО, когда Россию пытаются укусить, то справа, то слева. Это Болгария, которая демонстративно заявила, что не будет оплачивать газ в рублях, а потом выслала наших дипломатов. Это Литва, которая в нарушении соглашения 2002 года между Россией и ЕС, наложила запрет на транзит в Калининградскую область, это Норвегия со Шпицбергеном. Все это означает, что России нужно отвечать», — подчеркнул политолог.

Светов отметил, что денонсация договора 2010 года предусматривает, что 75 тысяч квадратных километров акватории Баренцева моря, которые передали Норвегии, теперь возвратятся под юрисдикцию России.

Светов подчеркнул, что пока речь идет только о предупреждении такого продолжения событий. В документе должны быть прописаны шаги для окончания его действия. А окончательное решение примет Госдума, так как ратификация прошла через Федеральное собрание.

Политолог отметил, что Россия долгое время прибегала к методам дипломатии и убеждений в общении с западными странами. Но они воспринимали это как слабость. Поэтому сейчас настало время для жесткого ответа.

Проработкой денонсации договора между Россией и Норвегией займется комитет по международным делам Госдумы. Такое поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это вынужденный шаг в ответ на блокировку Норвегией поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене.

Как напомнила газета «Известия», представители Норвегии в конце июня не пустили грузы в российские поселки через единственный пограничный пункт Стурскуг.